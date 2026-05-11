Altın Taşlı Kalp Küpe T10081 Altın, 14 Ayar, 1,88 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin en zarif sembollerinden biri olan kalp figürü, bu tasarımda ışıldayan detaylarla hayat buluyor. Feminen ve romantik görünümü sayesinde her yaşa ve stile uyum sağlıyor. Duygusal anlam taşıyan zarif bir hediye alternatifi olarak da öne çıkıyor.