Altın Trend Yaprak Desenli Bileklik T619 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.34 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Trend Bileklik, zarif ve modern bir ifadeyle stilinizi tamamlayacak mükemmel aksesuarlardır. Refined tasarımlarıyla dikkat çeken bu bileklikler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmanın en iyi yoludur. Siz de altın tasarım bilekliklerle şıklığınızı ön plana çıkarabilir ve tarzınızı yansıtabilirsiniz.