1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
Ürün Kodu : DE29832
Seçiniz
%0
152.952 TL
152.952 TL
PEŞİN FİYATINA 50.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe T5720
Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.17 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.12 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce işçiliğin ve dengeli tasarımın birleştiği bu küpe, zamansız bir şıklık sunar. Her detayı titizlikle düşünülmüş bu parça, doğal ışıltısı ve zarif duruşuyla hem özel günlerde hem de günlük kullanımda fark yaratır. Sadelikten yana olanlar için kusursuz bir tercih olur.
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 5.17 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.36 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS/SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 50.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
152.952 TL
152.952 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DB10205
7.10 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
602.088 TL
602.088 TL
Ürün Kodu : DR139793
0.79 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
111.912 TL
111.912 TL
Ürün Kodu : DN51793
0.68 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
94.920 TL
94.920 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL