1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe T5720 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.17 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce işçiliğin ve dengeli tasarımın birleştiği bu küpe, zamansız bir şıklık sunar. Her detayı titizlikle düşünülmüş bu parça, doğal ışıltısı ve zarif duruşuyla hem özel günlerde hem de günlük kullanımda fark yaratır. Sadelikten yana olanlar için kusursuz bir tercih olur.