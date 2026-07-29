Altın Baget Taşlı Trend Bileklik
Ürün Kodu : B364001
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%0
45.016 TL
45.016 TL
PEŞİN FİYATINA 15.005 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Trend Bileklik T10607
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.18 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı mükemmel yansıtan baget taşlar ve zamansız altının eşsiz buluşması... Stilinize sofistike bir dokunuş yapın ve içindeki zarafeti her anınızda gururla hissettirin.
Altın Baget Taşlı Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 15.005 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.016 TL
45.016 TL
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