Altın İnce Doç Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365044
%0
23.868 TL
23.868 TL
PEŞİN FİYATINA 7.956 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İnce Doç Çocuk Bileklik T10593
14 Ayar, Altın, 2.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Incecik zincir dokusunun masumiyetle buluştuğu bu özel altın bileklik, miniklerin günlük hareket özgürlüğünü kısıtlamadan stiline zarif bir ışıltı katıyor.
Altın İnce Doç Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.956 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.868 TL
23.868 TL
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