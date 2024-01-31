0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük T4412 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.55 gram Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yıldız figürüyle çevrelenmiş kalp formu, hayalleri ve sevgiyi bir araya getiren zarif bir anlatım sunar. Hafif ve parlak yapısı sayesinde boyunda yumuşak bir ışıltı bırakır. Sembolik bir ifade arayanlar için ideal.