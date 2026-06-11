Altın Oniks Dikdörtgen Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R158402
%0
69.972 TL
69.972 TL
PEŞİN FİYATINA 23.324 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Dikdörtgen Erkek Yüzük T10334
Altın, 14 Ayar, 7,16 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Net ve keskin hatlarıyla öne çıkan dikdörtgen form, bu yüzüğe modern bir duruş kazandırıyor. Oniks taşının derin siyah görünümü, altın detaylarla güçlü bir uyum yakalıyor. Geometrik tasarım anlayışı, sade şıklığı etkileyici bir seviyeye taşıyor.
Altın Oniks Dikdörtgen Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.324 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.972 TL
69.972 TL
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