Altın Damla Baget Küpe T61 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.94 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik uyumuyla göz kamaştıran altın baget küpe modelleri, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Her tarza ve her kıyafete uyum sağlayan bu küpeler, her anınıza değer katıyor. Altın baget küpeler ile kendinizi özel hissetmek için hemen seçiminizi yapın!