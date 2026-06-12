Altın Sedef Taşlı Tesbih
Ürün Kodu : T017333
%0
64.940 TL
64.940 TL
PEŞİN FİYATINA 21.647 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sedef Taşlı Tesbih T10402
Altın, 14 Ayar, 6,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sedef taşının ışıkla değişen zarif yansımaları, bu tesbihe sofistike bir görünüm kazandırıyor. Yumuşak renk geçişleri ve parlak yüzeyi, altının sıcak tonlarıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. İnce detaylarıyla zarafeti hissettiren özel bir tasarım sunuyor.
Altın Sedef Taşlı Tesbih
PEŞİN FİYATINA 21.647 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.940 TL
64.940 TL
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