0.57 Karat Pırlanta Trend Baget Yüzük T9564 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.28 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,11 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,18 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,28 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geçmişin asaletini bugünün çizgileriyle harmanlayan bu yüzük, klasik bir mühür yüzüğün zarafetini pırlanta ışıltısıyla yeniden yorumluyor. Merkezdeki yoğun pırlanta dokusu, çevresindeki ince işçilikle birleşerek parmağınızda zengin bir duruş sergiliyor. Bu parça, ustalığın ve lüksün her detayında hissedildiği gerçek bir stil ikonu.