0.04 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye T1818 Rose Altın, 8 Ayar, 2.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta yıldız trend kolye ile zarafetinizi ön plana çıkarın. İnce detaylarıyla dikkat çeken bu kolye, her görünümünüze şıklık katacak. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edeceğiniz bu kolye, göz kamaştırıcı bir etki yaratacak. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, her yaşa ve tarza uyum sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu pırlanta yıldız trend kolyeyi tercih edin.