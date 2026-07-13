Altın Yıldızlı Kral Tacı Halhal
Ürün Kodu : H001475
%0
18.292 TL
18.292 TL
PEŞİN FİYATINA 6.097 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldızlı Kral Tacı Halhal T10527
14 Ayar, Altın, 1.68 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Asaletin simgesi olan detaylar, ışıltılı figürlerin zarafetiyle büyüleyici bir şekilde birleşiyor. İnce hatlar tasarıma sevimli ve görkemli bir hava katarken, ışığı yakalayan formu her adımda dikkat çekiyor. Kendini özel hissetmek isteyenlerin stiline şık bir dokunuş.
Altın Yıldızlı Kral Tacı Halhal
PEŞİN FİYATINA 6.097 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.292 TL
18.292 TL
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