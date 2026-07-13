Altın Yıldızlı Kral Tacı Halhal T10527 14 Ayar, Altın, 1.68 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Asaletin simgesi olan detaylar, ışıltılı figürlerin zarafetiyle büyüleyici bir şekilde birleşiyor. İnce hatlar tasarıma sevimli ve görkemli bir hava katarken, ışığı yakalayan formu her adımda dikkat çekiyor. Kendini özel hissetmek isteyenlerin stiline şık bir dokunuş.