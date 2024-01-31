Kadınların en sevdikleri takılardan biri de yüzüklerdir. Yüzük tasarımlarını süsleyen pırlantalar sayısına göre farklı isimlerle adlandırılır. Kullanım amacı ve yerine göre ayrılan altın pırlanta yüzükleri modellerini inceleyerek sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Altın rengi, değerli taşın karatı ve ayarı değişen mücevherleri kişisel tercihlerinize göre sıralama şansınız mevcuttur. Evlilik teklifi ve yıl dönümü gibi özel günler başta olmak üzere pek çok amaçla altın beştaş yüzükleri değerlendirebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın eşsiz koleksiyonu içinden sevginizi gösterebileceğiniz bir modeli kolaylıkla bulabilirsiniz.

Altın Beştaş Yüzük Nedir?

Altın beştaş yüzük, sevginizin sonsuzluğunu simgeleyen anlamıyla öne çıkan bir modeldir. 5 adet pırlantanın yan yana dizilmesiyle oluşturulan dizayn beyaz, rose veya sarı altından üretilebilir. Evliliğinizin beşinci yılında eşinize verebileceğiniz beştaş altın yüzük modelleri, taşın büyüklüğüne göre farklı şekilde süslenebilir. Ana çerçeveye gömülü taşlar parlaklığıyla göz alıcı görünür. Sevdiğinizin zevkine uygun beştaş altın yüzükle mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Altın Beştaş Yüzük Modelleri Hangileridir?

Kadınların gösterişli duruşuyla sevdikleri yüzük modellerinden biri olan altın beştaş yüzükler farklı özelliklerine göre kategorilere ayrılır. 5 taş yüzük altın modelleri taş ve tasarım detaylarına göre şöyle sayılabilir:

Altın Baget Beştaşlar

Dikdörtgen kesim özellikleriyle öne çıkan Altın Baget Beştaş Yüzük modelleri parmağınızda eşsiz durur. Beyaz altın detayları ve baget kesime ek olarak özenle dizilen yuvarlak pırlantaların uyumu yüzüğe yansır.

Altın Oval Beştaş Yüzükler

Parmağınızın ön bölümünü tamamen kaplayan çerçeve içindeki oval taşlar gösterişli bir model olmasını sağlar. Özel günlerde eşinize hediye edebileceğiniz en özel parçalar arasında yer alır. Pırlantaların hafif gömülü olması sayesinde kullanım sırasında parmağınız rahat ve konforlu olur.

Altın Tasarım Beştaş Modelleri

Altın beştaş yüzük modeli tasarımıyla ve farklı altın seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanır. Rose, beyaz ve yeşil altın kullanılarak dizayn edilen yüzük üzerinde 5 adet baget pırlanta bulunur. Her birinin çevresini kaplayan küçük ve yuvarlak pırlantalar mevcuttur. Özel çerçevesi içinde yukarıda konumlandırılan pırlantalar göz alıcıdır. Parmağınızda dikkat çeken Altın Beştaş Tasarım Yüzük seçkin zevkinizi ortaya çıkaran bir parçadır.

Yuvarlak Taşlı Beştaş Yüzükler

Yuvarlak pırlantalarıyla farklı karatlarda üretilen yüzüklerin tasarımında küçük farklar bulunur. Taşların ayrık durduğu beştaş yüzüklerin çerçeve bölümü diğerlerine göre biraz daha geniş olabilir. Pırlantaların birleşik olduğu beştaş yüzükler kullanıcının parmağında eşsiz bir duruş sergilemesi için özenle dizayn edilir.

Damla Şeklinde Taşları Olan Modeller

Altın beştaş yüzük modelleri, damla şeklinde biri ters biri düz olarak yerleştirilen süslemeleriyle diğerlerinden farklı durur. Damla çerçevesi içinde her biri tek olarak yerleştirilen büyük pırlanta, üç farklı parçayla gövdeye sabitlendiği için havadaymış gibi görünür. Bunlara örnek olarak Altın Beştaş Yüzük modelini inceleyerek sipariş verebilirsiniz.

Altın Beştaş Yüzük Ne Zaman Takılır?

Altın beştaş yüzük geleneksel olarak evlilik yıl dönümünde takılabilecek bir yüzük modelidir. Dilerseniz doğum günü, nişan ve söz gibi organizasyonlarda da hediye olarak verebilirsiniz. Bunların dışında pırlantayı sevenlerin favorisi olan beştaşları özel günlerde veya günlük hayatta kıyafetlerinizi tamamlayan bir takı olarak kullanabilirsiniz.

Altın Beştaş Yüzüklerin Seçimi Nasıl Yapılır ve Özellikleri Nelerdir?

Altın beştaş yüzükler modeline göre farklı özelliklere sahip olan mücevherlerdir. Tasarım ve süsleme detaylarını dikkate alınarak seçim yapabilirsiniz. Bunlara ek olarak şu özellikler de önemlidir:

Beştaş yüzükler genelde 14 ayar altından dizayn edilir ama farklı modellere göre 18 ve 22 ayar olanları da mevcuttur.

Altın beştaş yüzüğün rengi alyans ve tektaşla aynı olduğunda parmağınızda uyumlu görünür.

Tektaş ve beştaş yüzükleri birlikte takmayı planlıyorsanız büyüklüklerini dikkate alarak seçim yapabilirsiniz.

Parmak ölçüsünün alınması sayesinde uygun bir model bulmanız kolaylaşır.

Altın ve diğer yüzük modellerinde olduğu gibi beştaşların iç bölümüne de yazı yazdırabilirsiniz.

Taş kesimi de hesaba katılması gereken bir konudur. Birden fazla yüzük takmayı seviyorsanız mücevherlerinizin hoş görünmesi için uyumuna özen gösterebilirsiniz.

Beştaş yüzükleri takmadığınızda satışta verilen kutu içinde ya da takı çekmecesinde saklayabilirsiniz. Böylece taşların ilk günkü ışıltısını korumasını sağlayabilirsiniz. Yüzük bakımı sırasında taşlara zarar vermeyecek yumuşak bir bezle silmeniz yeterlidir.

Altın Beştaş Yüzük Fiyatları

Altın beştaş yüzük fiyatları belirlenirken farklı konular dikkate alınır. Bunların başında altının ayarı, pırlantanın karatı gelir. Aynı zamanda pırlantaya ek olarak kullanılan taş süslemeler de fiyata etki eder. Değerli taş kullanımı veya özel tasarım hâlinde dizayn edilen yüzüklerin fiyatı da daha yüksek olabilir. Beş taş yüzük altın fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Set hâlinde satışa sunulan yüzükler parçaların sayısı ve setin özelliklerine göre fiyatlandırılır.

Lizay Pırlanta yılların tecrübesiyle hazırladığı, kadın ve erkeklerin beğenisini kazanabilecek özel koleksiyonlarıyla dikkat çeker. Küpe, Kolye, bileklik ve yüzük çeşitlerine ek olarak pırlanta, altın setleri de farklı modelleriyle sevdiklerinize verebileceğiniz mücevherlerdir. Avantajlı indirimlerden ve kampanyalı fiyatlardan faydalanmak için Lizay Pırlanta sayfasına üyelik yaptırabilirsiniz.





