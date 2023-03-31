1.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük T474 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.39 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.56 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan pırlanta baget yüzük, sade ve şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Bu eşsiz parça, zarifliği ve minimalist çizgileriyle her stilin tamamlayıcısı olacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu muhteşem yüzüğü tercih edin.