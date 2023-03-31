0.98 Karat Pırlanta Baget Küpe T355 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.69 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve elegan bir ifadeyle tasarlanmış olan pırlanta baget küpe, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Zarif tasarımıyla dikkat çeken bu küpeler, her tarza uyum sağlayacak ve herhangi bir kıyafeti şık bir şekilde tamamlayacak. Kendinizi özel hissetmek için bu zarif ve göz alıcı pırlanta küpeleri tercih edebilirsiniz.