1.83 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe T9379 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Blue Topaz

Ağırlık : 1.68 Karat

Kesim : Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün en berrak mavisini taşıyan blue topazlar, pırlantaların yarattığı ışıltılı çerçeve içinde kulaklarınızda parlıyor. Beyaz altının saflığıyla birleşen bu serin renkler, her bakışta ferah ve asil bir şıklık sunuyor. Yüzünüze aydınlık katan bu küpeler, mücevher dolabınızın en görkemli parçalarından biri olmaya aday.