2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe T5902 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.96 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.96 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Safirin büyüleyici mavisiyle baget taşların şıklığını buluşturan bu küpe, göz alıcı bir zarafet sunar. Hem özel günlerde ihtişamlı bir detay olur hem de günlük kullanımda sofistike bir tamamlayıcıdır.