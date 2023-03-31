1.03 Karat Pırlanta Baget Yüzük T526 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak









Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Zarafet İnka ile Pırlanta Baget Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşı ve baget kesimiyle dikkat çekicidir. Estetik Zarafet İnka ile hayalinizdeki pırlanta yüzüğe sahip olabilirsiniz.