4.67 Karat Pırlanta Safir Küpe T2288 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.14 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 4.45 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu muhteşem Pırlanta Safir Küpe, şıklığın izlerini taşıyor. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle göz kamaştırıyor. Şıklığın ve zarafetin simgesi olan bu küpe, her kadının hayalindeki aksesuar olabilir. Siz de bu eşsiz parçayı koleksiyonunuza ekleyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.