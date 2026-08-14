Altın Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365465
%0
29.376 TL
29.376 TL
PEŞİN FİYATINA 9.792 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çift Zincir Bileklik T10873
14 Ayar, Altın, 2.56 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki ayrı zincirin paralel uyumu, altının sıcak dokusuyla bileğinizde buluşuyor. Altın Çift Zincir Bileklik, teninizde süzülen dengeli ve sanatsal bir ışık ritmi.
Altın Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 9.792 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.376 TL
29.376 TL
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