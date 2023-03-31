Altın Sallantılı Kuzey Yıldızı Küpe T2044 Altın, 14 Ayar, 2.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Yıldız Halka Küpe, zarif ve modern tasarımıyla dikkat çeken bir takı parçasıdır. Bu şık küpe, her tarza ve her duruma uyum sağlayarak stilinize sofistike bir dokunuş katmaktadır. Altın yıldız detaylarıyla süslenmiş olan bu halka küpe, zarafetiyle göz kamaştırmaktadır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Altın Yıldız Halka Küpe tercih edebilirsiniz.