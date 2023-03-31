0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3357 Rose Altın, 14 Ayar, 1.64 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta'nın pırlanta trend yüzüğü, şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçenek Bu özel tasarım, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için Lizay Pırlanta'nın pırlanta trend yüzüğünü tercih edebilirsiniz.