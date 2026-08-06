Altın Kalp Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02824
%0
26.248 TL
26.248 TL
PEŞİN FİYATINA 8.749 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Şahmeran Bileklik T10827
14 Ayar, Altın, 2.41 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kalp motifinin zamansız büyüsü ve altının sıcak dokusu... Altın Kalp Şahmeran Bileklik, gündüzden geceye tüm bakışları ellerinize çeken büyüleyici bir imza.
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.749 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.248 TL
26.248 TL
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