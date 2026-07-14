Altın Hallow Bileklik
Ürün Kodu : B364522
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%0
44.064 TL
44.064 TL
PEŞİN FİYATINA 14.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Hallow Bileklik T10563
14 Ayar, Altın, 3.58 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dolgun ve hacimli halkalar, hafif yapısıyla gün boyu konforlu bir şıklık vadediyor. Zengin görünümüyle bilekte kendinden emin bir duruş sergileyen tasarım, dikkatleri kolayca üzerine çekiyor. Gösterişi zarafetle sunan özel bir dokunuş.
Altın Hallow Bileklik
PEŞİN FİYATINA 14.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.064 TL
44.064 TL
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