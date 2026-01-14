Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye
Ürün Kodu : N171109
%0
168.164 TL
168.164 TL
PEŞİN FİYATINA 56.055 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye T9478
Altın, 14 Ayar, 15,48 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı fuşya tonları, altının yumuşak parıltısıyla buluşarak neşeli ve tutkulu bir hikâye anlatıyor. Zincirin modern çizgileri, taşların göz alıcı cazibesiyle hareket kazanıyor. Kendini cesurca ifade etmek isteyen ruhlar için zarif bir seçim. Günün ritmine uyum sağlayan ışıltılı bir yol arkadaşı.
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 15.48 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Trend' etiketiyle satılan altın takılar uzun vadede değer taşıyor mu?
5-Kuyumculukta 'trend' etiketi tasarımın mevcut dönemi yakaladığını gösterir; ancak kaliteli altın işçiliği trend geçtikten sonra da değerini korur. 5 yıl içinde 'nostaljik şık' kategorisinde değerlendirilecek bir parça olmak, kendi başına kalıcı bir estetik güçtür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 56.055 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
168.164 TL
168.164 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R161136
Altın Taşlı Geometrik Mavi Yüzük
%0
34.408 TL
34.408 TL
Ürün Kodu : B353722
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik
%0
84.184 TL
84.184 TL
Ürün Kodu : E1116543
Altın Sallantılı Kalp Küpe
%0
52.496 TL
52.496 TL