0.85 Karat Pırlanta Bagetli Trend Küpe T10188 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.29 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.56 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget kesimin karakteristik zarafeti bu tasarımda modern bir yorum kazanıyor. Düzenli hatları ve ışığı kusursuz yansıtan detayları sayesinde son derece sofistike bir görünüm sunuyor. Hem güçlü hem de zarif bir stil arayanlar için dikkat çekici bir seçimdir. Işıltının en etkileyici hali, sadelikle buluştuğunda ortaya çıkar.