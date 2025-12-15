0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9419 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın o benzersiz karakterini ve doğadan gelen gücünü yüzünüze taşıyan bu özel küpeler, asaleti en saf haliyle temsil ediyor. Her detayında saklı olan özenli işçilik, taşın berraklığını zirveye çıkararak stilinize görkemli ve sofistike bir derinlik katıyor.