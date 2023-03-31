Altın Su Yolu Küpe T1940 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.26 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın ince modern estetik yansımaları ile tasarlanmış altın trend küpe koleksiyonu, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Her bir parça, özenle seçilmiş altın ve pırlanta taşlarıyla işlenerek, mükemmel bir görünüm elde ediyor. İnce detayları ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu küpeler, her stil ve her durum için mükemmel bir seçenek Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle, altın taşlı küpelerinizi şıklığınızı tamamlayacak birer aksesuar haline getirebilirsiniz.