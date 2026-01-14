Altın Fuşya Taşlı Zincir Bileklik T9455 Altın, 14 Ayar, 7,65 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif zincir dokusu ve fuşya taşların yarattığı göz alıcı parıltı, bu bilekliği günün her saatine eşlik edebilecek bir arzu nesnesine dönüştürüyor. Pembenin en tutkulu tonu olan fuşya, altının klasik ışıltısıyla birleşerek modunuzu anında yükseltecek bir enerji sunuyor. Hem kendinizi ödüllendirmek hem de sevdiklerinize unutulmaz bir ışıltı sunmak için mükemmel bir seçim.