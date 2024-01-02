0.20 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük T4323 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif hatlarla şekillenen bu yüzük, damla formunun romantik yansımasını taşır. Işıltılı yapısı ve dengeli oranları sayesinde hem klasik hem modern tarzlara uyum sağlar. İncelikle işlenmiş detaylarıyla duygusal bir anlam taşıyan bu parça, özel hissetmek isteyenler için etkileyici bir tercihtir.