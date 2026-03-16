0.27 Karat Pırlanta Bagetli Damla Kolye T9811 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2,01 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin damla formunda kristalleştiği bu kolye, pırlantanın en saf halini boynunuzda bir madalyon gibi taşımanızı sağlıyor. Baget kesimin yarattığı derinlik ve ışık oyunları, her hareketinizde teninize büyüleyici bir ışıltı katıyor. Geçmişin klasisizmi ile geleceğin modern çizgileri arasındaki o büyülü köprüde yürümek isteyenler için.