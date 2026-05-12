0.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe T10189 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.72 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.53 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik güzelliği modern detaylarla buluşturan bu küpe, pırlantanın büyüleyici parlaklığını ön plana çıkarıyor. Yuvarlak formun zamansız estetiği sayesinde her dönemde şıklığını koruyor. Zarif tasarımıyla günün her anında kusursuz bir görünüm sunuyor. Zamansız olan her şey gibi, gerçek şıklık da sessizce fark edilir.