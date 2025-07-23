2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
Ürün Kodu : DE35591
Seçiniz
%0
100.704 TL
100.704 TL
PEŞİN FİYATINA 33.568 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe T5832
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.45 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.65 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 2.01 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin derin mavisini lotus zarafetiyle buluşturan bu küpe, doğadan ilham alan eşsiz bir tasarıma sahiptir. Pırlantaların parıltısıyla birleşen taş, göz alıcı bir duruş sunar ve sofistike bir şıklık yaratır.
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 4.45 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 2.66 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
PEŞİN FİYATINA 33.568 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
100.704 TL
100.704 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
224.880 TL
224.880 TL
Ürün Kodu : DN59554
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
%0
102.384 TL
102.384 TL
Ürün Kodu : DR172468
1.04 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.544 TL
56.544 TL