Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365431
%0
13.668 TL
13.668 TL
PEŞİN FİYATINA 4.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik T10795
14 Ayar, Altın, 1.25 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altının sıcak dokusu, çift zincirin akıcı yapısıyla bileğinizde adeta dans ediyor. Kalp detayının kattığı samimi parıltı, stilinizin imzası olmaya aday.
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.556 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.668 TL
13.668 TL
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