2.00 Karat Pırlanta Trend Küpe T2213 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.00 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı taş kesimi ile Pırlanta Trend Küpe modelleri, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu tasarım küpeler, zarafetinizi ve tarzınızı vurgulayacak, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacaktır. İster özel bir geceye, ister günlük kullanıma uygun olsun, bu göz alıcı küpeler, her zaman dikkat çekici bir görünüm sunar. Siz de kendinizi özel hissetmek ve stilinizi ön plana çıkarmak için bu muhteşem tasarım küpeleri tercih edebilirsiniz.