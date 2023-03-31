2.00 Karat Pırlanta Trend Küpe T2213

2.00 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE03641
%0
178.584 TL
178.584 TL
PEŞİN FİYATINA 59.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.00 Karat Pırlanta Trend Küpe T2213Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.12 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 2.00 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı taş kesimi ile Pırlanta Trend Küpe modelleri, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu tasarım küpeler, zarafetinizi ve tarzınızı vurgulayacak, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacaktır. İster özel bir geceye, ister günlük kullanıma uygun olsun, bu göz alıcı küpeler, her zaman dikkat çekici bir görünüm sunar. Siz de kendinizi özel hissetmek ve stilinizi ön plana çıkarmak için bu muhteşem tasarım küpeleri tercih edebilirsiniz.
2.00 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 6.12 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 2.00 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, G renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.00 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 59.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
178.584 TL
178.584 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DB08583
1.06 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
148.032 TL
148.032 TL
Ürün Kodu : DR77394
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
29.256 TL
29.256 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DN14123
2.70 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
358.224 TL
358.224 TL