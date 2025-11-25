0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T9368 Rose Altın, 14 Ayar, 1.44 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab.Morganit

Ağırlık : 0.60 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Morganitin büyüleyici pembe ışıltısı, pırlantaların eşsiz parlaklığıyla taçlanarak parmağınızda sofistike bir duruş sergiliyor. Altın kolların nazikçe sarmaladığı bu değerli taşlar, zarafetin ve estetiğin en saf halini temsil ediyor. Her detayında ince bir işçilik barındıran bu tasarım, stilinize asil bir dokunuş katıyor.