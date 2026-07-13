Altın Doç Zincir Kolye T10536 14 Ayar, Altın, 12.82 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik halkanın güçlü ve tok yapısı, zamansız bir zarafeti boynunuza taşıyor. Dolgun halkaların yarattığı masif görünüm tasarıma sarsılmaz bir karizma kazandırırken, tek başına bile odak noktası oluyor. Güçlü ve prestijli stiller için mükemmel bir dokunuş.