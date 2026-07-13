Altın Doç Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070463
%0
134.028 TL
134.028 TL
PEŞİN FİYATINA 44.676 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Doç Zincir Kolye T10536
14 Ayar, Altın, 12.82 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik halkanın güçlü ve tok yapısı, zamansız bir zarafeti boynunuza taşıyor. Dolgun halkaların yarattığı masif görünüm tasarıma sarsılmaz bir karizma kazandırırken, tek başına bile odak noktası oluyor. Güçlü ve prestijli stiller için mükemmel bir dokunuş.
Altın Doç Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 44.676 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
134.028 TL
134.028 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B344510
Altın Sonsuzluk Zincir Erkek Bileklik
%0
78.268 TL
78.268 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R164029
Altın Kıvrımlı Trend Yüzük
%0
26.384 TL
26.384 TL
Ürün Kodu : E1135591
Altın Trend Küpe
%0
35.156 TL
35.156 TL