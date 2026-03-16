8.09 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Trend Yüzük T9840 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.87 gr



Taş: Safir

Ağırlık: 6.18 Karat

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.80 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.11 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sözlerin bittiği, sadece ışığın konuştuğu bir görkem; bu safir yüzük pırlanta orkestrasının en ihtişamlı üyesi. Dev bir damla gibi parmağınızda yükselen taşın rengindeki derinlik, bakışları üzerine çeken bir cazibe merkezi yaratıyor. Bu sadece bir yüzük değil, nesiller boyu anlatılacak bir asalet hikayesinin en parlak sayfası.