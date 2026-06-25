Altın Uçan Balonlar Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E1106293
%0
12.784 TL
12.784 TL
PEŞİN FİYATINA 4.261 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Uçan Balonlar Çocuk Küpe T10506
Altın, 14 Ayar, 1.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gökyüzüne yükselen rengârenk balonlardan ilham alan bu sevimli tasarım, çocukların hayal dünyasına neşeli bir dokunuş katıyor. Zarif detaylarıyla hareketli ve eğlenceli bir görünüm sunarken, günlük kullanıma uygun yapısıyla miniklere rahatlıkla eşlik ediyor. Her bakışta çocukluğun masum sevincini hatırlatan özel bir parçadır. Hayaller, küçük bir balonla bile gökyüzüne ulaşabilir.
Altın Uçan Balonlar Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.261 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.784 TL
12.784 TL
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