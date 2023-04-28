Altın Markiz Su Yolu Gerdanlık T3605 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.00 gr



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Zarif Sadelik ile Altın Su Yolu Kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren özel bir takıdır. Bu kolye, altın tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda sade ve minimalist bir görünüm sunar. Her tarza uyum sağlayabilen bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak şıklığınızı ve stilinizi ön plana çıkarır. Siz de zarif ve sade bir görünüm elde etmek isterseniz, bu altın tasarım kolyeyi tercih edebilirsiniz.