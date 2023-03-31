Altın Nazar Top Zincir Kolye T1268 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 5.03 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Nazar Boncuk Top Kolye, şık ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken bir aksesuardır. Bu zarif kolye, herhangi bir kıyafete kolayca uyum sağlar ve stilinize sofistike bir dokunuş katar. Hem şans getirdiğine inanılan nazar boncuğuyla hem de sade ve zarif tasarımıyla göz alıcı bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenektir.