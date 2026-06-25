Altın Mavi Çerçeveli Çocuk Künye T10503 Altın, 14 Ayar, 4.10 gr



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Mavi çerçeve detayı, bu çocuk künyesine canlı ve modern bir görünüm kazandırıyor. Zarif tasarımı sayesinde hem günlük kullanıma hem de özel günlere rahatlıkla eşlik edebilecek şık bir aksesuardır. Kişiye özel bir hatıra olarak yıllarca değerini korur. En kıymetli anılar, sevgiyle taşınır.