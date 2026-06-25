Altın Mavi Çerçeveli Çocuk Künye
Ürün Kodu : K015511
%0
42.228 TL
42.228 TL
PEŞİN FİYATINA 14.076 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Çerçeveli Çocuk Künye T10503
Altın, 14 Ayar, 4.10 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mavi çerçeve detayı, bu çocuk künyesine canlı ve modern bir görünüm kazandırıyor. Zarif tasarımı sayesinde hem günlük kullanıma hem de özel günlere rahatlıkla eşlik edebilecek şık bir aksesuardır. Kişiye özel bir hatıra olarak yıllarca değerini korur. En kıymetli anılar, sevgiyle taşınır.
Altın Mavi Çerçeveli Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 14.076 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.228 TL
42.228 TL
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