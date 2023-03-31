0.31 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye T1639 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.56 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans çizgilerle tasarlanmış Pırlanta Trend Kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu benzersiz tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçenek Şimdi online mağazamızda keşfedin ve tarzınıza özel bir dokunuş ekleyin.