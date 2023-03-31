0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe T2164 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla hayat bulan Pırlanta Trend Küpe, sade ve şıklığı bir arada sunuyor. Kaliteli ve özgün tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Kendinizi özel hissetmek için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfedin.