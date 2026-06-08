0.17 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye T10293 Rose Altın, 14 Ayar, 2.34 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.17 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yuvarlak formun zamansız estetiğini modern detaylarla buluşturan bu kolye, sade ama etkileyici bir görünüm sunuyor. Pırlantanın ışığı her açıdan zarif bir şekilde yansırken, tasarım günlük şıklığı kusursuz biçimde tamamlıyor. Tek başına kullanıldığında bile dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Gerçek zarafet, kendini göstermeye çalışmadan fark edilendir.