Altın Çubuk Kolye
Ürün Kodu : N182182
%0
110.840 TL
110.840 TL
PEŞİN FİYATINA 36.947 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çubuk Kolye T10855
14 Ayar, Altın, 10.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Çubuk Kolye, minimalist estetiği çizgi dışı bir duruşla yeniden tanımlıyor. Sade yapısıyla tek başına zarif, katmanlı kombinlerde ise tam bir stil ikonu.
Altın Çubuk Kolye
PEŞİN FİYATINA 36.947 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
110.840 TL
110.840 TL
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