0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
Ürün Kodu : DN65491
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31.944 TL
31.944 TL
PEŞİN FİYATINA 10.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye T10288
Rose Altın, Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.04 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Açan bir çiçeğin zarafetini taşıyan bu kolye, romantik detaylarıyla büyülüyor. Pırlantaların oluşturduğu ışıltılı yapraklar, tasarıma canlı ve feminen bir hava katıyor. Doğadan ilham alan mücevherlerin zamansız güzelliğini yansıtan özel bir yorum.
0.14 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.944 TL
31.944 TL
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