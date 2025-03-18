Altın Efektli Taşlı Düğme Kelepçe T5472 Altın, 14 Ayar, 8.94 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Efektli Taşlı Düğme Kelepçe, zarif taş detayları ve özel efektli tasarımıyla göz alıcı bir şıklık sunuyor. Modern ve sofistike yapısıyla her stile uyum sağlayan bu aksesuar, günlük ve özel kombinlerinize ışıltılı bir dokunuş katıyor. Zamansız ve şık bir mücevher!