Altın Trend Halhal T10533 14 Ayar, Altın, 1.93 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist çizgilerin zarafeti, yalın estetiğin gücüyle harmanlanıyor. İnce ve hafif yapısı bilekte zarif bir akış sağlarken, gösterişten uzak şıklığıyla her anınıza eşlik ediyor. Sade ama etkileyici stiller için zamansız bir dokunuş.