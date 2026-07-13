Altın Trend Halhal
Ürün Kodu : H001482
%0
21.012 TL
21.012 TL
PEŞİN FİYATINA 7.004 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Halhal T10533
14 Ayar, Altın, 1.93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist çizgilerin zarafeti, yalın estetiğin gücüyle harmanlanıyor. İnce ve hafif yapısı bilekte zarif bir akış sağlarken, gösterişten uzak şıklığıyla her anınıza eşlik ediyor. Sade ama etkileyici stiller için zamansız bir dokunuş.
Altın Trend Halhal
PEŞİN FİYATINA 7.004 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.012 TL
21.012 TL
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