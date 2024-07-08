0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T5075 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.14 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.36 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade formlu ve zarif çizgili bu parça, taşların yansıttığı doğal güzellikle birleşerek eşsiz bir görünüm kazandırır. Günlük hayatta veya özel anlarda stilinize hafif ama etkili bir ışıltı katmak isteyenler için zarif bir tercihtir.